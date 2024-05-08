Kocaeli'de İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında 'mezarlık yerleri' ile ilgili algı oluşturmak isteyen AK Partili meclis üyelerine cevap veren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Meclis üyesi olduğunuz geçmiş dönemde dini tesisleri, kimsesiz çocuk yurdunu satışa çıkarmışsınız, biz ise bu tür yerleri satmıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, SGK çok düşük bedel biçtiği için güncel bedel üzerinden fiyatları belirlenecek araziler gündeme geldi. Mezarlık alanların satışı iddialarını gündeme getirmeye çalışan AK Parti Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’ye cevabı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verdi.

Başkan Hürriyet, “Listede yer alan önemli 6 arazimizi listeden çıkardık. Hayrettin Bey, siz meclis üyesi iken dini tesisleri satışa çıkarmışsınız. Kimsesiz çocuk yurdunu, köy yerleşik alanında köy odası ve arsası ile hizmet binasını satmışsınız. Biz ise halk adına davranıyoruz ve ne mezarlık alanlarını ne de böyle yerleri satmıyoruz. Bunların dışında kalan ve SGK’ya daha alt bedelle takası kabul edilen yerleri daha alt bedelle takas yapmak yerine rayiç bedel üzerinden satış yapmak istiyoruz. Belsa B Blok satışında olduğu gibi araziler yok pahasına düşük bedelle satılsın istemiyoruz. Kurum lehine davranıyoruz. Kelimelerle oynayarak farklı bir algı oluşturmaya çalışmayın” dedi.