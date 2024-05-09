Kocaeli halkının refahı için gerekli hassasiyeti gösteren Büyükşehir Zabıtası yaptığı seri denetimlere devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli halkının huzuru, refahı ve sağlığı için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, sorumluluk sahalarında ani denetimler yaparak, haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışıyor. Bu bağlamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde son bir haftada yaklaşık 250 yerel ve zincir marketi denetledi.

35 MARKETE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kentin düzeni ve halkın refahı için çalışan Büyükşehir Zabıtası, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları ve fiyat etiketleri gibi konular üzerinde durdu. İl genelindeki marketlerde denetimlerini sıklaştırarak, vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak için çalışmalarına devam eden ekipler, son tüketim tarihi ve kasa-reyon fiyat farklılığı gibi konularda kusurlu bulunan 35 markete cezai işlem uyguladı. Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşların herhangi şüpheli bir durumla karşılaşması halinde 153 Çağrı Merkezi’ne bildirmesini istedi.