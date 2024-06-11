Çiğli Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi amacıyla kent genelinde sivrisinek ve haşere ilaçlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerde günlük ilaçlama sayısı ikiye katlandı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, yaz mevsimin gelmesi, sivrisinek ve haşere popülasyonunun artmasıyla beraber yürütülen ilaçlama çalışması iki katına çıkarıldı. Ekipler, yeşil alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere mahallelerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

HER MAHALLE GÜNDE İKİ KEZ İLAÇLANIYOR

8 araç ile 26 mahallede her gün, iki kez ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Akşam 19.00’da başlayan ilaçlamalar gece 02.00’ye kadar devam ediyor. Günlük olarak ilaçlama çalışması sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama yaptıktan sonra gece tekrar ilaçlama yapıyor. Böylece Çiğlililerin sivrisinek sorunu olmadan bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

“ARA VERMEDEN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber, dere yataklarını ve yeşil alanları temizleyip ilaçladıklarını kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahallelerin de düzenli olarak hiç ara vermeden her gün ilaçlandığına vurgu yaptı. Yıldız, “ Çiğlili hemşehrilerimizin sivrisinek ve haşerelerden uzak bir yaz mevsimi geçirmesi için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaçlama periyodumuzu ikiye katladık. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesi için ara vermeden çalışacağız” diye konuştu.