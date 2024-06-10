Düzce Gazeteciler Cemiyeti 5 Temmuz 2024 olağan kongresini yaparak yeni başkanını seçecek. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti’ne uzun yıllardır hizmet eden ve cemiyet ile üst kurullarda da görev yapan Cihat Tutkun, yeni dönemde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Tutkun yaptığı açıklamada “Değerli Basın mensubu arkadaşlarım, Yaklaşık 20 yıldır Düzce Gazeteciler Cemiyetinde yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundum. TGF (Türkiye Gazeteciler Federasyonu) ve TGC’nin (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) çeşitli kademelerinde görev alarak Düzcemizi temsil etme fırsatı yakaladım. Son olarak ta geçtiğimiz sene yapılan cemiyet olağan üstü genel kurulunda Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nde yönetim kurulunda yer alarak Düzce basınına faydalı işler yapmak için çaba gösterdik. 2024 yılı Temmuz ayında yapılacak Olağan Genel Kurulda diğer başkan adayı arkadaşlarımın da birlik olarak “sen bizim adayımızsın” demeleri ile birlikte, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı için aday olmaya karar verdim. Düzce’deki basın mensubu arkadaşlarımıza kolaylık sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Yaklaşık 25 yıldır içinde bulunduğum Düzce Basınının sorunlarına vakıf olarak gerçekleştireceğimiz projeler için siz değerli basın mensubu arkadaşlarımın desteğini bekliyorum.. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla” dedi.