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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri’nde yarıyıl tatili heyecanı başladı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan çocuklar, karne almanın ve tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.Mersin (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde eğitim veren Halkkent, Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil Çocuk Gelişim Merkezleri ile Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Atölyeleri’nde yarıyıl tatili heyecanı yaşandı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan toplam 207 çocuk, karne almanın ve tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

AİLELER, ÇOCUKLARIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

Çocuğu Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören Özlem Gündüz, yaklaşık bir senedir devam ettiklerini belirterek, “Çocuğum çok mutlu. Birçok kreşten kat kat iyi. Eğitim ve temizlik yönünden iyi. Her bakımdan çok memnunum. Çocuğum mutluysa ben de mutluyum” dedi. Çocuğunun karne almasından dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getiren Gündüz, “Şimdi ona istediği bir oyuncak alacağım” ifadelerine yer verdi.

Cansel Dinçbay ise merkezden çok memnun olduklarını vurgulayarak, “Burada çocuğum çok mutlu. Acaba uyum sağlayacak mı diye ilk etapta bir tedirginlik yaşadık. Fakat ilk günden beri uyum sağlaması, bizi mutlu etti. Gelişimi ise beklentimin çok üstündeydi. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum” dedi. Karne heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını da söyleyen Dinçbay, “Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Çok mutlular. Çok güzel bir ortam. Bence kusursuz” ifadelerine yer verdi.

“MERKEZLER, ÇOCUKLARIMIZA ÇOK İYİ İMKANLAR SAĞLIYOR”

Çocuğu Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim alan Murat Bozkurt ise, “Kızım Defne karne alıyor. Onun heyecanını yaşıyoruz. Güzel, keyifli bir dönem geçirdiler. Şu anda çok heyecanlı bir şekilde devam ediyorlar” dedi. Yaklaşık 8 aydır merkeze devam ettiklerini belirten Bozkurt, “Her şey yolunda. Çok çok memnunuz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı’na gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı biz çalışan insanlara sağlaması açısından çok değerli ve kıymetli. Öğretmenlerimiz de çok kaliteli, çok iyiler ve özverililer. Teşekkür ederim hepsine” ifadelerini kullandı.

Zeynep Kaya da merkezin, çocuklarına büyük katkısı olduğundan söz ederek, “Çocuğum çok mutlu. Burası sayesinde paylaşmayı öğrendi. Biz de çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Maddi ve manevi olarak da çok iyi imkânlar sağlıyorlar. Bunun için de çok mutluyuz. Çocuklar bir şeyden geri kalmamış oluyor bu sayede” dedi.

ÇOCUKLAR KARNELERİNE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi’nde karne heyecanı yaşayan 4 yaşındaki Defne Bozkurt, merkezde çok eğlendiğini belirterek, “Oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz, kitap okuyoruz. Karne aldık. Karne aldığım için çok mutluyum” dedi.

4 yaşındaki Duru Kaya ise merkezde oyunlar oynadığını ve arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyerek, “Karne aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.