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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun. Çalışmalarına Ankara'da devam edecek Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. Akşam saatlerinde ise 81 ilin valisi ile buluşacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk programı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kale yerleşkesinde olacak.

Saat 14.00'te Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

Saat 20.00'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı Valiler Toplantısı bugün daha geniş kapsamlı olarak Külliye'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gelen valilerle biraraya gelecek.