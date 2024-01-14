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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü.

Telefon görüşmesinde Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı dolayısıyla başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı olarak ifade edildi.