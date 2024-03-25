Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, “Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, aynısını yine biz başaracağız” dedi.ÇORUM (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen Çorum mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Çorum’un her sıkıntısının, her talebinin kendi meseleleri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik Çorum’u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük. Artan ihracatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, dinamik ekonomisiyle Çorum, bir başarı örneği olarak tüm Türkiye’de kendinden söz ettiriyor. Yapacağımız ilave yatırımlarla Çorum’un bu vasıflarını inşallah daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

“YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN ENFLASYONDA HIZLI BİR DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda gerekli adımları attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili, bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorumlu kardeşlerim içlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah, hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Enflasyonun düşmesi demek, pastanın büyümesi demektir” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Pastanın büyümesiyle imkânlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecek. Biz işte bunun çabasındayız. İşte bunun derdindeyiz. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız.”

Referanslarının eserleri, yatırımları ve hizmetleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla son 21 yılda Çorum’a 96,5 milyar lira yatırım yaptıklarını belirtti.