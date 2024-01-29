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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Şubat Cuma günü ilçelerin aday tanıtımı için Bursa'ya gelecek.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıtımını yapmak üzere 2 Şubat Cuma günü Bursa'ya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 31 Mart'taki yerel seçimler için yeniden aday gösterildiği Bursa'da; Cumhur İttifakı ortağı MHP ise Yenişehir'de mevcut belediye başkanı Davut Aydın'ı aday göstermişti. Son seçimlerde AK Parti adayının görev yaptığı Mustafakemalpaşa'da ise bu kez MHP adayının desteklenecek. MHP, yeni dönemde Mustafakemalpaşa Belediyesi için Ahmet Beygirci'yi başkan adayı gösterdi.

Aday tanıtımın toplantısı Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak.