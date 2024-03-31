Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdfoğan, seçimin ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri için oyunu İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oy kullanma kabinine geldi.

İlk oy kullanma işini eşi Emine Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanması ardından 3308 nolu sandığa birlikte oy attılar.

Oy kullanma sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arka arkaya iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün yerel yönetimlerden de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı neticeler çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim yeni dönemin başlangıcına vesile olacaktır. Yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi.