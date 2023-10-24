Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki insani kriz ele alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor. Bu kapsamda birçok dünya lideriyle görüşen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki şiddeti tırmanan çatışmalı sürecin seyrini ve bölgede yaşanan insani krizi ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerin her geçen dakika arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Batılı devletlerin sessizliğinin de Gazze'deki insani krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de vurguladı.