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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından grekoromen ve serbest stilde Avrupa şampiyonu olan millîler ile Avrupa ikincisi Kadın Güreş Millî Takımı'nı tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.