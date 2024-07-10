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Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Andrew W. Mellon Auditorium'da düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinde, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı

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