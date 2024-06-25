CW Enerji, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’nda yerini aldı ve katılımcılara yerli ve milli ürünlerini tanıttı. 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen fuarda firma, geliştirdiği teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’nda birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle bir araya getirdi.

19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Intersolar Europe Fuarı’nda yer alarak yerli ve milli ürünlerini dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılarla bir araya getirdiklerini söyledi.

Sarvan, her fuarda olduğu gibi Münih Uluslararası Kongre Merkezi’nde (ICM) düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’nda da alanında uzman çalışma arkadaşları ile birlikte güzel bir fuarı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Ziyaretçilerimize ürünlerimizi detaylı bir şekilde anlattık ve fuar boyunca sektörel gelişmeleri yakından görme imkanı bulduk. Yüksek verimli güneş panellerimiz ve enerji depolama çözümlerimize ilgi oldukça yoğundu. Ziyaretçilerimize sürdürülebilir enerji çözümlerimiz hakkında detaylı bir şekilde bilgiler verdik. Ayrıca firmamızın projeleri hakkında da paylaşımlarda bulunduk” dedi.

Intersolar Europe Fuarı’na her yıl katılım sağladıklarını dile getiren Sarvan, güzel geçen bir fuarı daha geride bıraktıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ GÜCÜNÜ DÜNYAYA AKTARACAĞIZ

Intersolar Europe Fuarı’nın global enerji sektörü için büyük bir buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Sarvan, “Kurulduğumuz günden bu yana yerli ve milli üretime her zaman önem verdik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürekli geliştiriyoruz. Intersolar Europe Fuarı’nda da yerli ve milli ürünlerimizi ziyaretçilerimizle bir araya getirdik. Ülkemizin güneş enerjisi sektöründeki gücünü gözler önüne serdik. Ürünlerimize ilgi oldukça güzeldi. Fuarda hem mevcut hem de potansiyel iş ortaklarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Güneş enerjisi sektöründeki yeniliklerimizi paylaştık. Bundan sonra da sektörümüzle ilgili fuarlarda yer almaya devam edecek ve Türkiye’nin güneş enerjisindeki gücünü dünyaya aktaracağız” diye konuştu.