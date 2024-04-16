CW Enerji’nin güneş panelleri Uşak’ta 8042,02 kWp gücündeki arazi GES’te yerini aldı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, GES projesi ile yılda yaklaşık 913 ağacın kurtarılacağını ve 6.049.368 kg karbon salımının önüne geçileceğini söyledi.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin ürettiği güneş panelleri, Uşak’ta 8042,02 kWp gücündeki arazi GES’te yerini aldı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, hem arazileri hem de çatıları güneş enerji santralleri ile donatmaya devam ettiklerini söyledi. Güneş enerjisine yatırımın oldukça önemli bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, “GES ile firmalar kısa sürede yatırımını karşılayabiliyor ve güneş enerji kullanımı ile elektrik maliyetlerinde epey düşüş yaşanıyor. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak panellerden sağlanan verimlik sürekli artıyor. Artık daha kolay ve ekonomik bir şekilde güneş enerjisinden yararlanılabiliyor. Kurulumu yapılan paneller sayesinde firmalar kendi enerji ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle karşılayarak enerji bağımsızlığını da elde edebiliyor” dedi.

GES PROJESİ İLE YILDA YAKLAŞIK 913 AĞAÇ KURTARILACAK

Güneş enerjisinin uzun yıllar boyunca kullanılabilecek sonsuz bir enerji sistemi olduğunu dile getiren Yılmaz, bu enerjiden daha fazla yararlanılması adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydetti.

Güneş enerji santralleri ile temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Bir firma için Uşak’ta yer alan bir arazi üzerine 8042,02 kWp kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panellerimiz sayesinde firma yılda yaklaşık 6.049.368 kg karbon salımının önüne geçecek ve 913 ağacın kurtarılmasını sağlayacak” diye konuştu.

Yılmaz, CW Enerji olarak sürekli kendilerini geliştirmeye ve kurulumunu tamamladıkları her bir GES ile daha iyi bir dünyaya katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.