Türkiye’nin ezber bozan hijyenik temizlik kağıdı şirketi Lila Kağıt’ın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.İSTANBUL (İGFA) - Lila Kağıt’ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Talep toplama, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatı ile birlikte; Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için yaptığı başvuru onaylandı.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile; talep toplama 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde, pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleştirilecek. Lila Kağıt, Borsa İstanbul’da “LILAK” kodu ile işlem görecek.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 500 milyon TL’den 590 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli 90 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli 30 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli 120 milyon adet B grubu payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı yüzde 20,34 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.