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D-130 Karayoluna paralel bir cadde olan Yunus Emre Caddesi Başiskele Millet Bahçesi’ne ulaşım sağlarken aynı zamanda D-130’daki trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir güzergâh olma özelliği taşıyorKOCAELİ (İGFA) - D-130’un trafik yoğunluğunu azaltacak Yunus Emre Caddesinde üstyapı tamamlanma aşamasına geldi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele İlçesi Atatürk, Millet, Pasinler ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinin üstyapı yenilenmesinin ardından tüm bu caddelerin bağlandığı güzergah olan Yunus Emre Caddesinde de üstyapı yenilenerek Başiskele İlçesine prestij bir cadde daha kazandırılıyor. Başiskele İlçesinin atar damarı olan Yunus Emre Caddesinde zemin iyileştirme ve terasman, reglaj çalışması sonrası pmt serimi ve binder asfalt serimi yapıldı. Tamamlanma aşamasına gelen 1 kilometre uzunluktaki cadde de baskı beton kaldırım ve dekoratif aydınlatma direkleri montaj çalışmaları yapılıyor.

KALDIRIMLAR VE DEKORATİF AYDINLATMALAR

D-130 Karayoluna paralel bir cadde olan Yunus Emre Caddesi Başiskele Millet Bahçesi’ne ulaşım sağlarken aynı zamanda D-130’daki trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir güzergâh olma özelliği taşıyor. Baskı beton kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve asfaltlama çalışmaları devam eden tamamlanma aşamasındaki cadde Başiskele İlçesinin prestij caddelerinden biri oldu.