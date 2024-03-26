Bursa'da 1 Nisan'dan itibaren bambaşka bir vizyonla Mudanya'yı geleceğe taşıyacaklarını öne süren CHP Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, her gün büyüyerek yollarına devam ettiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın “Deniz Buluşmaları” adını verdiği nokta mitinglerin ikinci durağı Güzelyalı İDO İskelesi oldu.

Mudanyalılar, yağmur ve soğuğa aldırmadan Dalgıç'a olan sevgi ve desteğini göstermek için meydana akın etti.

Sloganlar eşliğindeki etkinlikte Mudanyalılar, lokma ve çaylar eşliğinde Deniz Dalgıç ile sohbet edip ilçenin sorunları hakkında konuştular ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

GEÇMİŞİ TELAFİ EDECEĞİZ

Günlerdir, hep birlikte çok çalıştıklarını vurgulayan CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, emeklerinin karşılığını alacaklarına olan inancını vurguladı. Her yerde büyük bir destekle yollarında yürüdüklerini dile getiren Dalgıç, “Her geçen gün çoğalarak, büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. 1 Nisan günü bambaşka bir yöne doğru, Mudanyamızı ileri taşıyacak bambaşka bir vizyonla göreve başlayacağız. Mudanya’yı büyüteceğiz ve geçmiş 30 seneyi telafi edeceğiz” dedi.

Dalgıç, ilk günden itibaren farklı bir kampanya yürüttüklerine dikkat çekerek, “Kavga, dövüş, iftira ve kötü söz olmadan, hepimiz sadece işimize baktık. Bugüne kadar olduğu gibi yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir yolumuz, hedefimiz, yöntemimiz ve tarzımız var. İlk günden beri siyaset yapış tarzının değişmesini söyledik ve bunu sizlerle birlikte değiştirdik.” diyerek, 30 Mart Cumartesi günü Mütareke Meydanı’na Mudanyalıları davet etti. Limandan başlayıp Mütareke Meydanı’na kadar el ele, kol kola, omuz omuza yürüyeceklerini belirten Dalgıç, bu yürüyüşün geleceğe yürüyüşün göstergesi olacağını ifade etti.