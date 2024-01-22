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Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar doğrultusunda Dargeçit ilçesinde 25 Kg tuzaklanmış patlayıcı madde (EYP) ele geçirildi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valilikten yapılan açıklamada:; Dargeçit İlçesi Beğendi Mahallesi yol kavşağında yolun kenarında taşlar arasına gizlenmiş vaziyette tahrip etkisini artırmak için (2) kg piknik tüpü ve (5) kg çivi ile güçlendirilmiş (25) kg tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edildi. Bulunan EYP düzeneği patlayıcı madde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü bir şekilde olay yerinde imha edildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlara aralıksız devam edilecektir.” denildi.