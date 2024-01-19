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Yeniden Refah Partisi’nde Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği ismi genel Başkan Dr. Fatih Erbakan açıkladı. Yeniden Refah Partisi Düzce'de, Davut Güloğlu'nu belediye başkan adayı gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yaklaşan yerel seçimlerde Siyasi partilerin belediye başkan adayları birer birer açıklanırken gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi’nde Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği ismi genel Başkan Dr. Fatih Erbakan açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan; “Güloğlu ile Düzcemiz kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Davut Güloğlu, adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçmişte Akçakoca ilçesinde uzun bir süre yaşamış bir sanatçı olarak sanat hayatına adım atmasında Düzce’nin çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, kendisini milli görüşe adamış bir partili olduğunu kaydetti. "Hem davama adamışlığın verdiği heyecanla hemde teşkilatımızın gösterdiği büyük teveccüh ile bende vefa duygumu ödemek için Düzce Yeniden Refah Partisi’nin Belediye Başkan adayı olarak çıkmaya karar verdim" diyen Güloğlu, "Çıktığımız yolda rabbim utandırmasın. Partimize, Düzcemize, Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.