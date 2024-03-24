CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın Bademli’deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığını ve “Kaçak Yapı" zaptı tutulduğuna ilişkin İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın açıklamasına yanıt Dalgıç'ın avukatından geldi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu'nun önceki gün CHP’nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın Bademli’deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığını ve “Kaçak Yapı" zaptı tutulduğuna ilişkin açıklamasına yanıt geldi.

CHP Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç'ın avukatı Hakan Öztürk aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ileri sürülen iddiaların tamamen asılsız, yalan ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek, kirli siyasetin en kirli örneklerinden biri olarak siyasi tarihimize geçtiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Kovuşturmaya yer yoktur” hükümlü kararını belge olarak ekleyen Avukat Öztürk, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu son derece açık ve nettir. Yapı denetçisinin Kasım ayında müvekkilimin inşaatıyla ilgili hazırladığı raporda “yağmur suyu toplama havuzu ve makine dairesi” ile ilgili belirtilen düzenlemeler 20 gün içerisinde hızla yapılmış ve Mudanya Belediyesi’nin ilgili birimine bildirilmiştir. Belediye tarafından yapılan kontrolde herhangi bir sorun olmadığı rapor edilmiştir. Ancak her nasılsa Mudanya Belediyesi müvekkilimin şirketine 10 Ocak’ta eksikliğin giderilmediğini yazmış, daha sonra itirazımız üstüne, “Memur sehven yaptı” diyerek, hatanın düzeltileceği bildirilmiştir. Buna rağmen, yasal süre olan 30 günün dolmasını beklemeden, büyük bir hızla evrakları Savcılığa gönderdikleri ortaya çıkmıştır.

Ancak yasa gayet net ve müvekkilimin de herhangi bir kusuru olmadığı açıktır. Bu durum; ekteki evrakta görüleceği üzere, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” dair hükmüyle açıklığa kavuşmuştur. Yaptığı her işte kalitesi ve kurallara uymasıyla bilinen müvekkilim Sayın Deniz Dalgıç’ı yerel seçimler öncesi zor durumda bırakmak amacıyla yapılan ama asla amacına ulaşamayacak olan bu iddiaları gündeme getirenlerden bir “ÖZÜR” beklemek en doğal hakkımızdır. Müvekkilim, başından beri olduğu gibi bundan sonrasında da temiz siyaset yapma sözünü tutarak yoluna devam edecektir. Konuyla ilgili hukuki haklarımız saklı kalacaktır".