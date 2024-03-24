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Bilecik ve Bozüyük Belediye Başkan adaylarının da katıldığı seçim çalışmaları ilçe pazarında devam etti. Vatandaşların Ramazan’ı şeriflerini tebrik ederek vatandaşlara pide ikramında bulundular.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, DEVA Partisi Pazaryeri Belediye Başkan adayı Filiz Özsakçı’ya destek vermek için Pazaryeri ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

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