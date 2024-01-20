Tahmini Okuma Süresi: dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, "Keçiören Belediye Başkanlığına seçilir seçilmez havadan sudan bahanelerle sayıları yüzlerle ifade edilen çalışanın işine son veren Başkan, şimdi ‘Hiç kimsenin rızkıyla oynamayacağız, maaşlara zam yapacağız.’, diyor. Şimdi buna nasıl inanacağız? Nasıl itimat edeceğiz? Takdir milletimizindir." dedi.Ankara (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar basın açıklaması yayınladı. Avşar yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Antınok'u açıklamaları dolayısıyla eleştirdi.

“Belediyelerin iş bulma, adam kayırma müessesesine döndüğü tüm ülkenin malumudur” diyen DEVA Partili Avşar, “Bu durum zamanın Keçiören Belediye Başkanının uygulamalarında da görmekteyiz. Başkan, seçilir seçilmez kendi belediyelerinden olmasına rağmen havadan sudan bahanelerle çalışanlara sürekli yıldırma ve mobbing uygulamış ve yüzlerle ifade edilen çalışanın işine son verilmiştir. Mobbinge maruz kalan işçiler çeşitli basın yayın kuruluşlarına demeçler vermiş ve şu beyanlarda bulunmuşlardır. “ Mustafa AK’ın döneminde işe girdim, Turgut Başkan geldikten sonra hakkımızda ‘su israf ediliyor’ gibi beyanlarla tutanaklar tutuldu ve işimize son verildi. Hakkımızı helal etmiyoruz.

Yine başka bir işçi; “Eğitim Kültür Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve teknik hizmet veren biri olduğum halde Temizlik İşleri Müdürlüğünde süpürgeci olarak çalışmaya zorlandım ve bu yöntemle 20-30-50 kişilik gruplar halinde işten çıkarıldık.” şeklinde konuşmuştur.” ifadelerini kullandı.

“SİYASET VATANDAŞA DÜRÜST OLMAKLA BAŞLAR”

Avşar, “Karne bu şekilde kabarık iken ilk vaadin; “Hiç kimsenin rızkıyla oynamayacağız, maaşlara zam yapacağız.” şeklinde olması gelinen durumun vahametini ortaya koymaktadır. Şimdi buna nasıl inanacağız? Nasıl itimat edeceğiz? Takdir milletimizindir.” dedi.