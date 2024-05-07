Son 20 yılda Türkiye’de boşanma davalarında yüzde 60’lık bir artış gözlemleniyor. Yakın zamanda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açan kocanın başvurusunu, “cebimden habersiz para aldı” gerekçesi ile onayladı.Emine Pınar TURAN KAHRAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son yıllarda artan boşanma davalarının sebeplerine, aile mahkemesinin emsal kararı ile bir yenisi daha eklendi. Aile mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, “cebimden habersiz para aldı” gerekçesiyle eşine dava açan kocanın sebebini haklı buldu ve çiftin boşanmasına karar verdi. Aile mahkemesinin söz konusu kararını Avukat Barış Aslan Herkes Duysun için değerlendirdi.

“EŞİNİN CEBİNDEN İZİNSİZ PARA ALMAK ARTIK BOŞANMA SEBEBİ”

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine karşı boşanma davası açan kocayı haklı bularak, boşanmaları yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını kısmen onayladığını kaydeden Avukat Barış Aslan, “Yargıtay bu durumun evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve bu durumu boşanma sebebi olarak kabul etmektedir.” dedi.

Avukat Aslan ayrıca, “Yerel mahkemeler, eşinin cebinden habersiz bir şekilde para alan bireyleri, dava sürecinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunup bulunmadığı konusunda uzman doktor muayenesine tâbi tutmaktadır. Alınan uzman raporu sonucunda bireylerde herhangi bir hastalık bulunmadığı takdirde mahkemeler tarafından boşanma kararı verilebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN AYNA GİBİDİR, BİR KERE KIRILDI MI HEP ÇİZİK GÖSTERİR”

Günümüz ilişkilerinde en önemli parametrelerin güven ve sadakat olduğunu belirten Aslan, “İkili ilişkilerde en önemli unsurun güven olduğu düşünüldüğü takdirde eşinin cebinden izinsiz para alan eşi kusurlu kabul eden yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı son derece doğru bulmaktayız. Ömer Hayyam'ın dediği gibi: Güven ayna gibidir. Bir kere kırıldı mı hep çizik gösterir. Bu nedenle aile kurmaya niyetlenen bireylerin güven sarsıcı eylemlerinden uzak durması, sağlıklı bir ilişki yürütme açısından bilhassa önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur.” şeklinde konuştu.