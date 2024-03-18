Millî Eğitim Bakanlığı tarafında başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki okullarda uygulanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını amaçlanan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Ders öğretmenleri koordinesinde haftalık olarak belirlenen konu başlıklarıyla uygulama gerçekleştiren öğrencilerin, dilin seçkin ve özgün eserlerini tanıyarak, eserlerlerde geçen sözcüklerin derinliklerini öğrenmesi amaçlanıyor.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda gerçekleştirilen derslerde haftalık olarak belirlenen Etkileşimli/Paylaşımlı Kitap Okuma, Hikâye Tamamlama, Hikâye Kartı Hazırlama, Söyle-Çiz, Kitap Tanıtma Çalışmaları, Anlat Bakalım gibi konularda etkinlikler yapıyor.

ÖĞRENCİLER ETKİNLİKLERLE DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİNİ TANIYOR

Proje eylem planı kapsamında hazırlanan konular haftalık olarak belirlenerek, işlenecek konuya uygun etkinlikler belirleniyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin konuya olan dikkatini arttırmayı hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilerin Türk Edebiyatını tanıması, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hedeflenirken, yapılan uygulamalı çalışmalar ile Türkçenin zenginliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen derslerde öğrencilerin etkinliklerle, eğlenerek öğrendiklerini dile getiren Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, "Her öğretim düzeyine özel hazırlanan programları etkinliklerle destekliyoruz. Program kapsamında Kutadgu Bilig okumaları, sözlük tasarım ve afiş yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin dilimizde ve eserlerimizde geçen sözcüklerin anlamlarını öğrenmesini ve milletimizin kültürünü, düşünce dünyasını tanımalarını istiyoruz” dedi.