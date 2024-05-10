Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7/24 Güzide Kreşte düzenlenen Anneler Günü özel etkinliğine katıldı. Kreş öğrencilerinin hazırladığı el emeği hediyeleri annelerine armağan ettikleri Anneler Günü etkinliği oldukça renkli geçtiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından hizmete açılan 7/24 Güzide Kreşte, Anneler Günü heyecanı yaşandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Güzide 7/24 Kreşteki çocuklar ve velileriyle bir araya geldi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güzide Annem’ sloganıyla düzenlenen program, çay saati konseptiyle gerçekleştirildi.

Çocuklar tarafından hazırlanan özel gösteriyi velilerle birlikte izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizim için anne, her şeyden bağımsız olarak özel bir gücün, merhametin temsilcisi. Bizler için her gün Anneler Günü. Bir evlat 60 yaşına gelse de annesi için hep küçük bir çocuktur. Çocuğa ne kadar şefkat ve merhamet gösterilse de anne rayihasının yerini tutamaz. Ancak günümüz koşulları kreşlerin varlığını kaçınılmaz kılıyor. Madem var olmak zorunda, bizler de o zaman çocuklarımıza gerekli bakımı gösterirken, anne şefkatine en yakın şekilde nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz diye düşünerek oluşturduğumuz bir fikirdir 7/24 Kreş hizmeti. Bizler burada herhangi bir maddi kaygı gözetmeksizin evlatlarımıza hayırlı nesiller yetiştirebilmek gayret ve hassasiyetle yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra velilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, yapılması planlanan projeler hakkında velileri bilgilendirdi. Öğrencilerin hazırladıkları el emeği hediyeleri anneleri ile paylaştıkları program kutlama pastasının kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu.