Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı ağaç budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası´nda ilçe genelinde ağaçların gelişimi için bakım çalışmaları sürüyor.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; caddeler, sokaklar ile park, mesire ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

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Yapılan çalışmaların bütün ilçe genelinde program kapsamında devam edeceği belirten yetkililer; ağaçların düzgün bir form kazanmasının ve görselliğinin yanında gelişimlerinizde daha hızlı ilerlemesini amaçladıklarını ifade ettiler. Çalışmalarda; budanan ağaçların görselliğine de dikkat edilerek, çevreye uygun bir şekilde budanmasına önem veriliyor.