Mudanya Stadı, Tirilye Futbol Sahası'nın yanısıra ilçeye birçok spor tesisi kazandırmay hedefleyen Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, su sporlarından, dijital spor merkezine kadar çok sayıda genci sporla buluşturacak projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, çalışmalarını sürdürüyor. Gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Dinçer, bir yandan da ilçenin her bölgesini daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için girişimlerde bulunuyor. İlçede yaşayan her yaştan insanın daha konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için projeler üreten AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçenin sporda da sınıf atlaması için çalışmalar yapıyor. Mudanya Stadı, Tirilye Futbol Sahası'nın yanısıra ilçeye bir çok spor tesisi ve gençlik merkezi yapmayı planlayan Dinçer, su sporlarından, dijital spor merkezine kadar çok sayıda genci sporla buluşturacak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

GENÇLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Kürek, Kano ve Yelken Federasyon başkanları ile Güzelyalı Yelken Kulübü’nü ziyaret eden Gökhan Dinçer, "Mudanya’mıza değer katacak projelerimizle, ilçemizi su sporlarında da örnek bir hale getireceğiz. Ayrıca gençlerimizin daha rahat sporla buluşabilmesi için her köyümüze halı saha ve gençlik merkezi yapacağız. Mudanya Stadı'nı 2 yıl içinde adına yakışır bir hale getireceğiz. Bununla birlikte içinde diğer spor aktivitelerinin de yapılabileceği salon ve yaşayan kütüphane oluşturacağız. Elbette bunların yanısıra sıra e-sporla ilgilenen gençlerimizi de unutmayacağız. İlçemize içinde e-spor merkezinin de bulunduğu bir tesis kazandıracağız" diye konuştu.