Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde, Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde üçüncüsü gerçekleştirilecek “Yayıncılık Yaz Okulu” için kayıtlar başladı. Yayıncılık Yaz Okulu’na son başvuru tarihi 11 Ağustos.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da düzenlenecek “Yayıncılık Yaz Okulu”na kayıtlar başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin katılacağı yaz okuluyla, yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin gençlerin kariyer planlamalarının bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor.

Başvuru sonucunda seçilecek 30 genç, alanında uzman kişiler tarafından yayıncılık sektörüne ilişkin temel kavramlar ve süreçlere ilişkin eğitimler alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde Konya’da 26 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde “Nitelikli Bilimsel Yayıncılık” temasıyla üçüncüsü düzenlenecek “Yayıncılık Yaz Okulu”na katılmak isteyenlerin 11 Ağustos Pazar gününe kadar www.yayincilikyazokulu.com adresinden başvurularını yapması gerekiyor.