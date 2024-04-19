Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde yaşanan İsrail-İran arasındaki gerilime ilişkin yazılı bir değerlendirme yaparak "Kalıcı çatışma riski var" ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğu kaydedildi.

Hadiselerin yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır." ifadeleri yer aldı.