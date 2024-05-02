Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hayvan sağlığı ve bakımı konusunda uygulamalı olarak eğitim alan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, geleceğin veteriner hekimleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, okulda teorik olarak öğrendiklerini, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde uygulamaya dökerek, veteriner hekimliği konusunda deneyim kazanıyor. Barınak yetkililerinden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri’ konusunda bilgi alan geleceğin veteriner hekim adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katıldı. Yetkililer öğrencilere tedavi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunurken, öğrenciler de operasyon hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, “Öğrencilerimiz, veteriner hekimlerimiz ile birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemliyorlar. Aynı zamanda uygulamalı eğitim alma imkanı bularak, barınağımızın tüm fırsatlarından yararlanıyor. Böylece geleceğin veteriner adaylarının yetişmesine katkı sunmuş oluyoruz” dedi.