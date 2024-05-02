Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim hizmeti olan MABEM’de kurs alan ve geçtiğimiz yıl LGS Türkiye Şampiyonu olan Deren Güler, 2024 LGS’ye hazırlanan MABEM öğrencileriyle buluştu.MANİSA (İGFA) -MABEM’de kurs alan ve 2023 yılındaLiselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye Şampiyonu olan Deren Güler, 2024 yılının öğrencileri ile buluştu.

2023 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayıp, 500 tam puan alan Yunusemre MABEM öğrencisi Deren Güler, Atatürk Gençlik Merkezi konferans salonundabir araya geldiği MABEM öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde MABEM öğrencisi olan Deren Güler, bu yıl sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

LGS şampiyonuna en çok, sınav hazırlık sürecinin son anlarını nasıl değerlendirdiği ve stresle nasıl başettiği yönünde sorular yöneltildi. Bol soru çözerek genel tekrarlar yapmalarını tavsiye eden Deren Güler de, stres yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını, LGS sınavının MABEM’in seri denemelerinin bir devamı gibi olduğunu ifade etti.