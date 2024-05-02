Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda "Trafik kurallarına uyulması noktasında bilinçli bireyler yetiştirmeliyiz" dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için “Trafik ve İlk Yardım Haftası” ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Er mesajında şu ifadelere yer verdi:

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasını Trafik ve İlk Yardım Haftası olarak kutlamanın öneminin farkındayız. Ülkemizin dört bir yanında trafik ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaşamlarımızı güvence altına almak adına hayati bir konudur. Başta kendi can güvenliğimiz olmak üzere, diğer vatandaşların da güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza küçük yaştan itibaren trafik ve ilkyardım eğitimi verilmek suretiyle kurallara uyma alışkanlığını kazandırmak, gelecekte trafik kurallarını özümsemiş, bilinçli bireylerden oluşan çağdaş bir trafik ortamını oluşturmanın sorumluluğu içerisindeyiz.

Trafik kurallarına uymak bir vatandaşlık görevi ile birlikte, birbirimize olan sevgi ve saygının en önemli göstergesidir. Trafikte hoşgörü ve saygı çerçevesinde hareket etmek, toplum olarak daha güvenli bir ortam oluşturmamıza katkı sağlamaktadır.

Malatya'mızda, karayolları trafik güvenliği konusunda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, ilçe belediyelerimiz ve Karayolları ekiplerimiz tarafından titizlikle çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarla, Malatya’nın trafik kurallarına uyan bir kent olması yolunda önemli adımlar atmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Malatya halkını trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye ve birbirimize saygıyla yaklaşmaya davet ediyorum. Kazasız günler ve güvenli sürüşler diliyor, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin Trafik ve İlk Yardım Haftası’nı kutluyorum”