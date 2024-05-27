Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yurtdışında temsil edilmesinde görev almak için, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavı için başvuruların bugün başladığını ve 14 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlık, sınava girecek adayların özelliklerinde 35 yaşını doldurmayan, lisans mezunu, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca, Ermenice veya İbranice dillerinden biri olarak yabancı dil yeterliliği şartını sundu. Bu özellikleri taşıyanların Bilişim ve Bilgi Teknolojileri, Teknik veya Kurumsal Destek alanlarından sınava girerek Dışişleri Bakanlığı bünyesine katılabileceğini belirtildi.

Sınav sonucunda toplam kadro sayısı 3 bin 400'ü geçmeyecek.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu ve başvuru koşullarıyla ilgili daha detaylı bilgi için https://www.mfa.gov.tr/tc-disisleri-bakanligi-aday-konsolosluk-ve-ihtisas-memurlugu-giris-sinavi-duyurusu-25-mayis-2024.tr.mfa sayfasını ziyaret edebilirsiniz