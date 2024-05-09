Herkes Duysun TV’de yayınlanan Gazeteci yazar Gülay Soydan Pehlevan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Önce Ekonomi” programına Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ / Melih KAYACI

HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV'de Gazeteci Yazar Gülay Soydan Pehlevan'ın sunduğu "Önce Ekonomi" programına katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, küçük yatırımcıların neler yapması gerektiği hususunda açıklamalarda bulundu.

“BENİM İÇİN BİRAZ SÜRPRİZ OLDU”

Bugün açıklanan Enflasyon Raporu’nu değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, “Enflasyon yukarı yönlü revize edildi. Sadece 2024 yıl sonu yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkarıldı. 2025 ve 2026’da bir değişiklik yok. Benim için biraz sürpriz oldu. Ben iddialı duruşun devam etme olasılığını biraz daha görüyordum. Çünkü bir önceki toplantıda şunu söylemişlerdi:

“Yüzde 36’da biz çok iddialıyız. Dolayısıyla da iddialı olmayan bir Merkez Bankası tezattır. Bu nedenle hedefi değiştirmeyeceğiz ama aracı değiştirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Dolayısıyla ben bunu bir strateji olarak algılamıştım. Enflasyon beklentilerini kontrol etme adına ‘sadece karalıyız’ değil, ‘çok güçlü kararlıyız’ mesajı verme stratejisi olarak da piyasa bunu okumuştu, ben de böyle okumuştum. Bu nedenle şimdilik revize edilmeme ihtimali biraz daha güçlü olur diye düşünüyordum ama revize edilirse de sürpriz olamayacaktı.” dedi.

“MERKEZ BANKASI GÜVEN VERİYOR”

Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalar birlikte güven verdiğinin altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, “Ne yaptığını bilen, kendinden emin, bilim kurallarına ve para politikası kurallarına oldukça uyan, şeffaf, dürüst bir Merkez Bankası var. Dolayısıyla bu yönü itibariyle güven veriyor.” ifadelerini kullandı.