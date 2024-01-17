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Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), yeni inovasyon üssü olan DEPARK Defne Binası’nı hizmete almak için geri sayıma başladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini destekleyen girişimcilik ekosistemi ile ilklere imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), bu alandaki büyümesini hızlandıracak yeni inovasyon üssünü hizmete almak için geri sayıma başladı. 3 Ağustos 2023 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DEÜ’nün Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ne kazandırılan TGB–3 (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) alanı içinde yer alan DEPARK Defne Binası, İzmir ve çevresine sağlık ve yazılım alanlarında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Açılış töreni 19 Ocak Cuma günü yapılacak olan Defne Binası bünyesinde, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknolojiler, biyosensör, biyo tasarım ve sağlık bilişimi alanlarında hizmet üretimi yapılacak.

YENİ BULUŞLARA ZEMİN HAZIRLAYACAK

TGB-3 bölgesinde yer alan DEPARK Defne Binasının birçok Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaparak yeni buluşlara zemin hazırlayacağını aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türkiye’nin sağlık temalı ilk teknoparkı olarak faaliyet gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkımız DEPARK, Balçova’daki TGB-2 bölgesinin yanına, 6 bin 61 metrekarelik TGB-3 alanı daha eklenerek; merkezimizin sağlık ekosistemine katkısı toplamda 16 bin 548 metrekareye yükselmişti. Defne Binamız da tıpkı Tınaztepe Yerleşkemizdeki TGB-1 alanında bulunan Alfa ve Beta binaları ile 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde TGB-2 (DEPARK Sağlık Teknoparkı) alanında yer alan Zeytin Binası ve Nar Kompleksimiz gibi DEPARK bünyesinde gerçekleştirilecek yeni yatırımların ve buluşların önünü açacak” dedi.

DEÜ’nün TGB-3 alanında yer alan Defne Binası ile sağlık ekosistemine daha kapsamlı bir biçimde hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayan Rektör Hotar, “İzmir ve Ege Bölgesi’nin inovasyon ekosistemi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştirme bölgelerinden birisi olan ve sağlık alanında yeni projelerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi için kritik öneme sahip olan TGB-3 alanımız, farklı sektördeki firmaların bölgede Ar-Ge çalışmalarını ve teknolojik yeniliklerini geliştirmelerine ev sahipliği yapan büyür bir ekosistem olarak dikkat çekiyor. Yeni hizmet binamız önemli Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaparak; ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli teknoloji hamlesine uygun ilerlemeler kaydetmesine katkıda bulunacak” bilgisini paylaştı.