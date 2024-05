Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk ve Kocasinan Down Futsal Takımı sporcularını misafir etti. Başkan Büyükkılıç, Down Sendromlu sporcuların sıcak ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi bir spor şehri yapmak için sporun her alanında takımların ve sporcuların destekçisi olmaya devam ederken, Başkan Büyükkılıç’ın gençlere verdiği özel önem doğrultusunda sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdürüyor.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sporcular için her zaman desteklerin süreceğini ifade etti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, “Milli takımda 2021’de Avrupa şampiyonu olduk, 2022’de dünya üçüncüsü olduk, 2023’te tekrar Avrupa Şampiyonu olduk, bu sene de Antalya’da dünya ikincisi olduk. Hacı Ömer de bizi temsil ediyor, kaleci olarak, 15 yaşında, liseye gidiyor” dedi.

Kayseri’de de şampiyona düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Arı, “Kocasinan Down Futsal Takımı’nı da 2021’de kurduk, 2022’de Kocaeli’de şampiyonada Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah bu sene Kayseri’de yapmayı planlıyoruz, federasyondan tarihle alakalı haber bekliyoruz. Sizlerin desteğini de bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk de “Dünya Şampiyonası Kupası’nı 2026’da alıp, geleceğiz” dedi.

Sporcular ayrıca, Başkan Büyükkılıç’ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Down Sendromlu sporcuların sıcak ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.