Formula E’de ikişer defa Pilotlar ve Takımlar Çifte Şampiyonluğu bulunan DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın 10. sezonunun yedinci yarışı olan Misano’da önemli kazanımlar elde etti.İSTANBUL (İGFA) - İtalya'da düzenlenen ikinci Misano E-Prix’inde yarış her iki gününde de heyecan dolu geçti.

DS Automobies’in şampiyon pilotu Jean-Éric Vergne yedi yarış içinde altıncı kez puan alırken, Stoffel Vandoorne akü problemi nedeniyle yarış dışı kaldı.

Açılış turlarından itibaren en iyiler neredeyse sürekli değişti. JEV, bir noktada liderliği ele geçirdi ancak güvenlik aracı çıkmadan hemen önce birkaç sıra geriledi. Cumartesi günü altıncılığı devraldıktan sonra pazar günü yedinci olan Jean-Éric Vergne, Misano'dan toplam 14 puanla ayrıldı.

Tecrübeli pilotun 7 yarışın altısında elde ettiği puan, gösterdiği istikrarı kanıtlar nitelikte. İki kez Formula E şampiyonu olan JEV, sezonun henüz yarısı bile tamamlanmamışken geçici sürücüler klasmanında altıncı sırada yer alıyor ve her şey yolunda gidiyor.

Belçikalı sürücü, sıralamalardaki yüksek performansının ardından, grubun ortasında yaşanan bazı temasların kurbanlarından biri oldu. Vandoorne, aracının hasar gören gövdesini onartmak için pite girmek zorunda kalarak başarılı bir sonuç elde etme şansını kaybetti.

Yarışın sonunda diğer tüm sürücüleri de etkileyen bir akü sorunu Stoffel'i pistin kenarında durmaya zorladı.

Misano'daki iki yarışı üç puanla tamamlayan DS Automobiles, hanesine puan yazdırmaya devam ediyor.

Sırada ise 27 Nisan'da ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın sekizinci turuna ev sahipliği yapacak olan efsanevi Monako cadde pisti bulunuyor.