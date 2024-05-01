Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il genelinde yapılan kontrollerde koruma altında bulunan endemik bitki türü Edirne sümbülünün gelişimini takip ediyor.



Bu kapsamda biyo kaçakçılığı önlemek maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte bitkinin yayılış gösterdiği alanları da kontrol eden ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bölgeye gelen ve göç eden göçmen kuşların üreme ve yaşam alanlarını sıkı takibe aldı.

Edirne sümbülünü de korumaya alan jandarma, Türkiye'de sadece Trakya bölgesinde görülen ve koruma altında bulunan endemik bir bitki türü olduğunu belirterek, bu eşsiz çiçeğin korunması için hassasiyetle çalıştığını kaydetti.