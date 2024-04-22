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Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, İtalya, İngiltere’den 2 bin 827 eserin bağışlandığı bianelde, plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık ve tasarım sanat alanlarında farklı eserler yer aldı.

BELMEK’in 20 kursiyerinin eserleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen bienalde sergilendi.

Düzce Belediyesi bünyesindeki BELMEK kursiyerleri, "Barış için küçük bir şey yap hibrit iyi niyet performans bieanali"ne katkı sundu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Savaşların son bulması adına dünya barışına yönelik dikkatleri üzerinde toplamak isteyen sanatçıların çağrısına kayıtsız kalmayan çini işlemeciliği kursiyerleri, bienal için eserlerini bağışladı.

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