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Sürücü motor kısmından çıkan dumanları farkedip aracını yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Düzce'de son günlerde artan araç yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 Düzce - Zonguldak bağlantı yolu Beyciler mahallesi mevkisinde Düzce merkez istikametine seyir halinde olan Enver S. İdaresindeki 81 EY 424 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

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