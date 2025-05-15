Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda yargı mensupları, avukatlar, noterler, akademisyenler ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulamaları değerlendirilirken, çalıştayın mevzuat çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda hukuk camiasıyla buluştu.

Çalıştayda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2011’den bu yana yapılan yenilikler ve kanunun uygulamadaki etkileri masaya yatırıldı.

Bakan Tunç, yargı mensupları, avukatlar, noterler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çalıştayın, geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturacağını vurgularken, “Çalıştaydan çıkacak görüş ve öneriler, mevzuat ve uygulamaya yönelik çalışmalarımıza önemli katkılar sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.