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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de motosiklet çekiciye çarptı. Sürücü yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan F.G. kullandığı 81 ACC 161 plakalı çekici aracına arkadan çarptı.

Türksat 7A için kollar sıvandı

Türksat 7A için kollar sıvandı

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