Düzce'de motorsiklet ile otomobil çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkez Hastane Caddesi üzerinde Kadem Y. idaresindeki 81 DP 571 plakalı motorsiklet ile Vefa Y. yönetimindeki 34 HTD 715 plaka otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motorsiklet sürücüsü Y., yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Y.'nın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.