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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eker olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle Eker yararlandı. Çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

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