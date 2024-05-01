İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü turda en çok oyu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, 5. Olağanüstü Kurultay'da en çok oyu alarak partinin ikinci genel başkanı olan Müsavat Dervişoğlu'na görevini devretti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Kendisinden sadece bir makam değil; bir vizyon ve Türkiye için kurduğu hayalleri de devraldık. Dava arkadaşlarımla birlikte devraldığımız bayrağı daha da yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'na görevini devreden kurucu başkan Meral Akşener ise, Türkiye'de bütün siyasi yapılar netice itibarıyla yeni dünya düzeni içerisinde 'ben' kavramı üzerinden yürüdü ve yürümeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Halbuki biz partimizi kurarken 'biz' olduk, çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bir kişinin yapacağı bir iş değildi... Birbirine güvenen, birbirini seven, birbirine saygı duyan ve birbirinin gücünden neredeyse voltran oluşturan bir hareket bizim partimizin çıkış alanı. İlginç bir Kurultay oldu; bir ilki başardık. Ortaya koyduğumuz bu dostluk içerisindeki değişim Türkiye'ye, gençlerimize, kutuplaşan ve birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine rahatlama açısından örnek olacak" diye konuştu.