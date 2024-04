TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamuda atama ve meslekte yükselmenin, sadece yazılı sınav sonuçları üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Suiçmez, adliye önlerinde Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavına giren çok sayıda kişinin, mülakat sonuçlarına tepki gösterdiğini belirtti. Milletvekili Suiçmez, "Bu tepkiye şaşırmadık. Biz biliyoruz ki sözlü sınavın olduğu her kurumda sözlü sınavın sonuçları manipüle edilerek yazılı sınav sonuçları ortadan kaldırılmakta. Torpili olanlara sözlü sınavda yüksek not verilerek yazılı sınavda aldıkları düşük not ortadan kaldırılmakta ve liyakat sahibi olmayanların yükselmeleri sağlanmaktadır. Bu sınav sonucu da böyle olmuştur." diye konuştu.

Yazılı sınavda başarı gösteren adayların sözlü mülakatta haklarının yok sayıldığını savunan Suiçmez, "Adalet Bakanlığı yetkilileri adliye ziyaretlerinde yazılı sınav puanının esas alınacağına dair sözler vermişken bu sözlerin havada kalmış olması kabul edilemez. Adalet Bakanlığı adliyelerdeki bu adaletsiz uygulamaları gözden geçirmeli ve adaletin herkes için eşit şekilde tecelli ettiği bir sistem oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suiçmez, adaletin devletin temeli olduğunu ve adaletin tecelli etmediği yerde güven, devlet ve huzur kalmayacağını ifade ederek, "Yazılı ve sözlü sınavlarda adil bir değerlendirme sistemi oluşturulması şarttır. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'mülakat kaldırılacaktır' sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz. Yani sadece yazılı sınav sonuçları üzerinden hem atamalar hem de meslekte yükselmeler gerçekleştirilmelidir." dedi.