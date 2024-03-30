Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri akıllara durgunluk veren hava kazası ile ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçan henüz kimlikleri tespit edilemeyen planör sürücüsü ve yanında ki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayı görenlerin, durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Akıllara durgunluk veren hava kazası, bugün Arapçiftliği Mahallesinde meydana geldi. Haber Özel TV / Düzce (İGFA) - Düzce'de bir belediye başkan adayının tanıtımını yapan planör, alçak uçuştayken arızalandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.