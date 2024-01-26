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Zanlılar, adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaldığı otelin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kg sentetik kannabinoid (bonzai) ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehire uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve N.T'yi takibe aldı.

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