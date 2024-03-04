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Yapılan aramada 17 parça halinde toplamda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çilimli cezaevine teslim edildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda H.M isimli 11 Suç kaydı bulunan kişinin üzerinde arama yapıldı.

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