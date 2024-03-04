Düzce'nin Yığılca ilçesinde MHP önde Düzce'nin Yığılca ilçesinde MHP önde

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -  Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda H.M isimli 11  Suç kaydı bulunan kişinin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 17 parça halinde toplamda 23-28 gr gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. H.M. çıkarıldığı mahkemece  tutuklanıp Çilimli cezaevine teslim edildi. 